Родить любой ценой: 10 звезд, которые отчаянно хотели детей — некоторым это стоило жизни

Марина Могилевская, по слухам, воспользовалась услугами донора, чтобы родить ребёнка. Светлана Пермякова, разочаровавшись в поисках мужа, родила от своего молодого помощника, который в ЗАГС её не пригласил. А Анастасия Заворотнюк нанесла серьёзный ущерб здоровью в бесконечных попытках ЭКО...

Антон и Виктория Макарские

Антон и Виктория Макарские ждали долгих 13 лет появления на свет своего первенца. Только тогда их семья стала счастливой на 100 %. Это была любовь с первого взгляда. Антон и Виктория встретились на пробах в мюзикл и с тех пор не расставались, несмотря ни на что. Время шло, а детей у пары не было. Они обошли всех врачей, сдали все анализы - никаких проблем найдено не было. Но забеременеть Вике всё не удавалось.

Как люди верующие, супруги в каждом храме молились Богу, чтобы Он подарил им ребёнка. И вот когда Антону было 36 лет, а Виктории 39, у них наконец родилась дочка Маша.

"Дети - это... Они настолько обогатили нас, такое ощущение, что мы были нищими и стали самыми богатыми людьми в мире. Вот насколько дети внесли...", - говорит Виктория Макарская.

А через пару лет Виктория снова забеременела. Она отменила все выступления, чтобы сосредоточиться на главном. Вскоре в семье появился сын Иван. Сегодня пара Макарских может быть для всех примером: единственный брак, дети, вера и никаких слухов об адюльтерах.

Светлана Пермякова

Актриса и бывшая кавээнщица Светлана Пермякова не скрывала: в молодости она сделала аборт. Поэтому потом долгое время не могла забеременеть. К этому добавлялась и проблема одиночества. И тогда Светлана присмотрелась к своему директору, Максиму Скрябину, который был моложе её на 19 лет.

Молод, здоров, хорош собой. "Ну чем не прекрасный отец для первенца?" - подумала Пермякова и пошла в атаку. По словам Пермяковой, у них закрутился реальный роман. Но по слухам, Скрябин просто помог по дружбе Светлане стать матерью. Как бы там ни было, в 40 лет у актрисы родилась чудесная девочка.

Через несколько лет как личные, так и рабочие отношения Светланы и Максима сошли на нет. Но мужчина остался отличным папой для их дочки Варвары. Они часто проводят время не только вдвоём, но и втроём - вместе с Пермяковой.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк любой ценой хотела родить мужу, фигуристу Петру Чернышёву, ребёнка. И в итоге родила. Но цена оказалась слишком высока.

У Насти было двое детей, когда она вышла замуж за Чернышёва. Актрисе было уже под 40, когда она стала женой Петра. Пограничный возраст для деторождения. Конечно, Настя и Пётр очень хотели общего ребёнка, для Чернышёва он бы стал первенцем. Но шли годы, а ничего не получалось. Только через 10 лет после свадьбы у супругов появилась дочка Мила.

А вскоре Заворотнюк смертельно заболела. У неё обнаружили опухоль мозга. Многие уверены, что актриса родила в 47 лет не сама, а с помощью ЭКО. Это тяжёлый гормональный взрыв для организма женщины. Связь между ЭКО и раком мозга врачами не доказана, но процедура действительно может встряхнуть всё нехорошее в организме и усилить это.

Все заботы о больной актрисе и её маленькой дочке Миле взяла на себя семья Насти - её мама, старшие дети и муж. Заворотнюк мужественно боролась за жизнь, но в 2024 году болезнь её победила. Прекрасной няне было 53 года...

Анна Герман

Женщины часто готовы рисковать здоровьем ради рождения первенца. Так случилось и с певицей Анной Герман. Певица страстно мечтала о ребёнке, но врачи запрещали ей рожать. Дело в том, что в молодости она попала на гастролях в Италии в страшную автомобильную аварию. Её буквально собирали по кусочкам. Анна Герман долгое время даже не могла ходить. Она восстанавливалась три года.

Герман вышла замуж за Збигнева Тухольского, скромного инженера. Для полного счастья певице не хватало только ребёнка. Но врачи говорили ей одно: "Нет". Беременность и роды просто разрушат здоровье певицы. Однако Анна никого не послушалась и забеременела.

В 39 лет певица родила сына, которого назвала, как мужа, Збигневом. Мальчик родился не совсем здоровым. Ему поставили диагноз "аутизм". Но Герман всё равно была на седьмом небе от счастья. Сразу после родов она вернулась на сцену, ведь теперь ей надо было зарабатывать деньги не только для себя, но и для ребёнка. Анна так мечтала купить семье дом.

Мечта Анны исполнилась, дом она купила. Но вскоре после этого узнала, что у неё рак костей. Авария, роды и тяжёлый гастрольный график дали о себе знать. Последние два года актриса только лежала и страшно мучилась.

Анна Герман умерла в 46 лет. Её долгожданному сыну было всего шесть. Сейчас Збигневу-младшему 48 лет. Маму он почти не помнит.

Ольга Дроздова

Ребёнок любой ценой - ради этого звёзды готовы пойти и на суррогатное материнство, и на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Так было и с актрисой Ольгой Дроздовой.

"Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов - одна из самых крепких актёрских пар, которые прожили в браке более 13 лет, прежде чем появился их сыночек Елисей. Вообще, в какой-то момент пара уже отчаялась, что у них будут дети, они даже обставили квартиру, не оставляя места для детской", - говорит журналист Алексей Бегешев.

Врачи разводили руками: со здоровьем у супругов всё в порядке. Тогда Ольга Дроздова решилась на ЭКО. Она прошла несколько процедур, но всё безрезультатно. Актриса признаётся: это был настоящий ад для её организма. Вот как она говорила об этом ранее: "В общем, были такими одно время мы подопытными кроликами. Все говорили: "Зачем вы тратите деньги, если у вас нет показаний к этому?" Я говорю: "Ну как, все делают, и мы туда же". Это ничего хорошего. Это испорченный организм, изгаженный этими гормонами, нарушен полностью был гормональный фон, из которого я выкарабкивалась очень долго".

В какой-то момент Ольга смирилась: ей не дано быть матерью. И - о чудо! - она забеременела. В 42 года актриса родила сына Елисея.

Сыну Дроздовой и Певцова уже 17 лет. История актёров - пример для многих, чтобы не отчаиваться и всегда надеяться на лучшее: оно случается.

Эммануил Виторган

В своё время все бурно обсуждали, как Эммануил Виторган стал отцом в 78, а потом и в 79 лет. У него с женой Ириной родились две девочки, Этель и Клара.

Для Виторгана эти дети стали третьим и четвёртым ребёнком. Многие, конечно, позлословили насчёт того, куда актёру детей в таком возрасте, правнуков уже пора нянчить. Но дело в том, что для Эммануила Гедеоновича дети были не первенцами, а для его-то жены - да.

"У меня уже были дети до Ириши. А Ирише очень хотелось. Я совсем не возражал. Постарался сделать так, чтобы появилась не одна, а даже две", - говорит Виторган.

Жена актёра Ирина рассказывала, что раньше не могла иметь детей из-за проблем со здоровьем. А потом, когда вылечилась, врачи ей разрешили.

"Был риск, и мы, конечно, долго думали на эту тему. Но когда врачи разрешили, то мы пошли на этот шаг. Мы давно этим занимались, то есть это произошло не вчера. И тогда, когда люди узнали уже все, когда наши детки появились, девочки наши... Но вот получилось тогда, когда получилось. Бог дал", - говорит Ирина Виторган.

Вот только к тому времени Ирине было уже 56 лет. Понятно, что вряд ли она смогла родить детей естественным путём. Все уверены, что первенца чете Виторганов выносила суррогатная мать.

Позже в семье Виторганов родилась вторая девочка. На этот раз супруги уже не пытались уверить публику, что всё сделали сами, а признались, что стать родителями им помогли в клинике. В любом случае не столь важно, каким способом появились на свет дети, главное, что Ирина Виторган наконец ощутила радость материнства.

Марина Могилевская

Марина Могилевская впервые стала мамой в 41 год. Причём, кто отец её дочери, никто не знает. Актриса была дважды замужем, но матерью не стала ни с первым, ни со вторым мужем. Ходили слухи, что после развода у Могилевской был роман с Александром Домогаровым, но Марина эти слухи опровергла.

"Я даже понимаю, откуда возник этот миф. Потому что, действительно, так случилось, что мы с Сашей разводились в одно и то же время. Он разводился, и я разводилась с мужем. И, может быть, отсюда возникли какие-то мифы о том, что у нас отношения. Но я могу сказать: никогда. Не потому, что я стесняюсь, это было бы, наверное, честью, да, никогда ничего подобного не было. Мы замечательные друзья", - рассказывает Могилевская.

Дальше с личной жизнью Марине не везло. Поняв, что нового мужа найти тот ещё вопрос, а женские часики уже вовсю тикают, актриса решила родить для себя. По слухам, Могилевская воспользовалась услугами донора в специализированной клинике.

Марина Могилевская так и не вышла больше замуж и всю свою любовь отдаёт повзрослевшей дочери.

Инга Оболдина

Актриса Инга Оболдина родила ребёнка вопреки всем прогнозам врачей! Её пугали возрастом в 44 года. Но Инга не собиралась относиться к себе как к хрустальной вазе. Будучи беременной, она не лежала на сохранении, а вовсю работала. Актриса практически до девятого месяца снималась в телесериале "Мама-детектив", где специально обыграли её беременность.

Инга Оболдина рискнула всем и выиграла. Теперь она мама дочки Клары. Девочка родилась во втором браке актрисы с актёром Виталием Салтыковым. Они познакомились во время работы над спектаклем. А потом Виталий пригласил актрису в паломническую поездку в Иерусалим. Там и начался их роман. На Святой земле Оболдина загадала, чтобы Виталий стал её мужем, а ещё, чтобы у них обязательно появился ребёнок.

Актриса долго ждала своего первенца. Инга не стала матерью в первом браке с режиссёром Гарольдом Стрелковым. Потом у неё был роман с актёром Игорем Гординым, мужем Юлии Меньшовой, в тот момент, когда они четыре года были в разводе. Но потом Игорь вернулся в семью.

Дочка Оболдиной растёт на радость маме и папе. И хоть поздняя беременность далась Инге нелегко, актриса счастлива, что стала мамой.

Жанна Фриске

Жанна Фриске считалась одной из самых красивых и сексуальных певиц нашей эстрады. Но ей упорно не везло с любовью. Все романы заканчивались ничем. Жанна мечтала о настоящей семье, детях. Но время шло, и ничего не получалось.

"Она мечтала ещё, чтобы у неё были две девочки и ещё один мальчик. Она трёх детей хотела. Она мечтала: "Папа, я хочу, когда уже буду старенькая, хочу уехать в какую-нибудь страну тёплую или на какой-нибудь остров, там чтобы ходить в халате, каких-то парусиновых туфлях, тапочках, чтобы вокруг меня бегали дети. Дети, потом внуки". Это да, её мечта была", - рассказывает отец Жанны Владимир Фриске.

В итоге Жанна нашла своё личное счастье с телеведущим Дмитрием Шепелевым. И не было предела её радости, когда она узнала, что станет мамой.

"Я помню, мы держались за пузо на дне рождения Оли Орловой. Она пришла, и, по-моему, пять месяцев было, если я не ошибаюсь. Или четыре. Но у неё был уже большой живот. Всё равно мы ржали, она держалась. Она была такой счастливой", - вспоминает стилист Влад Лисовец.

Вскоре родился сын Платон. А потом Жанна заболела. Фриске диагностировали глиобластому, раковую опухоль мозга. Певица боролась до последнего. Когда ей становилось лучше, встречалась с друзьями и всегда шутила, даже когда сильно поправилась, облысела и почти потеряла зрение.

"Она действительно такой боец. Потому что многие могли бы вообще сдаться только от одного такого диагноза. Когда человек слышит такой диагноз, мне кажется, у человека наступает шок какой-то, потому что всегда кажется, что с тобой такое произойти не может. И был такой шок. Я просто преклоняюсь перед её мужеством. Я не знаю, как всё это удалось пережить ей", - говорит Анна Семенович.

Певице помогали всем миром, собирали деньги на лекарства. Но, увы, опухоль мозга не оставила Жанне Фриске шансов на жизнь. Она скончалась в 40 лет.

Сын певицы Платон, о рождении которого она так мечтала, живёт в семье своего отца, Дмитрия Шепелева. А вот бабушку и дедушку со стороны мамы он не видел много лет. Шепелев не даёт им общаться с внуком.

Родные Жанны надеются, что, когда Платон ещё подрастёт, они обязательно встретятся и расскажут, как сильно его любят.

Кортни Кокс

Часто звёзды задумываются о материнстве слишком поздно, ведь у природы свои сроки. Тогда в ход идут любые средства, в частности то же ЭКО. С его помощью родила свою единственную дочь голливудская актриса Кортни Кокс. Ей было 40 лет. Врачи же говорят о совсем другом возрасте первого деторождения.

"Около 20-25 лет, это, что называется, классическое акушерство рекомендует в этом возрасте родить первенца. Ну, это такой идеальный возраст и идеальная ситуация. Но мы с вами живём не в идеальном мире, поэтому различные обстоятельства могут этому препятствовать. Учёба, карьера, творчество, спортивная карьера, даже политическая карьера", - говорит акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

После рождения дочки Кортни захотела родить второго ребёнка, но не тут-то было. Актриса пережила семь подсадок эмбрионов, и все семь закончились выкидышем.

После стольких неудачных попыток Кортни Кокс остановилась. Стать матерью второй раз ей не удалось. И теперь она всем советует: не надо откладывать рождение ребёнка на потом.

