"Боль невыносима": Лариса Долина оставила тревожное послание и попрощалась

Лариса Долина переживает очень тяжелое время. На прошлой неделе Верховный суд поставил точку в громком деле, сохранив право собственности на ее роскошную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье. А накануне Мосгорсуд еще и вынес решение о принудительном выселении певицы из жилплощади.

Концерты артистки тоже проходят неважно. В Туле даже отменили выступление, запланированное на 4 января. Причина — плохая продажа билетов. Ранее сегодня стало известно, что несчастье случилось даже с машиной Долиной.

Но несмотря на все передряги, с которыми пришлось столкнуться народной артистке, она не перестает заниматься творчеством. Сегодня, 26 декабря, Долина выпустила новую песню. В минорной композиции, получившей название "Последнее прощай", певица поет о расставании с любимым человеком:

"Ты ушёл оставив след

На душе прикосновением

С небо упадет звезда

Словно оно плачет с нами

<...>

Последнее прощай!

И сердце бьётся сильно

Эмоции молчат, хоть боль невыносима

Последнее люблю!"

Авторами композиции указаны Антон Агеев и Даниил Волохин. Когда была написана песня, неизвестно.

Примечательно, что сама Лариса Долина просила Полину Лурье позволить ей пожить в любимой квартире до 1 марта, чтобы неспеша собрать вещи. За это она пообещала не требовать с девушки кварплату за последние полтора года. Защита Лурье отклонила это предложение, назвав его аморальным. Сегодня стало известно, Долина так и не пустила законную владелицу в квартиру.