Бежать некуда: человечество погибнет от декабрьского землетрясения

Причина в том, что Земля будет расположена между Венерой и Ураном

Человечество может погибнуть до 13 декабря 2018 года. В этом уверен исследователь-энтузиаст из Нидерладнов Фрэнк Хогербец.

По его мнению, до следующего четверга произойдет мощнейшее землетрясение, которое приведет к гибели не только людей, но и всего живого на планете. Мощность подземных толчков будет почти на 90% сильнее девятибалльного землетрясения. Скорее всего, стихия ударит 9 или 10 декабря и затронет весь мир, уверен аналитик.

Произойдет это, по мнению Хогербеца, из-за гравитационного притяжения Венеры и Урана. 13 декабря Земля окажется как раз между двумя этими планетами. Из-за притяжения тектонические плиты Земли будут сдвинуты, пишет "Дни.Ру".

Тем не менее, другие специалисты не согласились с выводами голландца. Дело в том, что он делал свои предсказания, основываясь на индексе геометрии Солнечной системы (SSGI). Благодаря этим показателям, ему якобы удается вычислить данные для определенного временного интервала значений, которые были заданы "конкретным геометрическим положениям планет, Луны и Солнца". Хогербец уверен, что планетарная геометрия в Солнечной системе приводит к увеличению сейсмичности. Однако ученые заявили, что предсказать землетрясения невозможно.

Ранее Хогербец неоднократно предрекал подобные катастрофы. Но никаких суперземлетрясений пока не происходило.

Между тем, 7 декабря исполнилось 30 лет со дня мощнейшего землетрясения, которое произошло в Армении в Спитаке. Оно унесло жизни более 25 тысяч человек. Стихия уничтожила 21 город и разрушила 360 поселков и деревень за 30 секунд. Во время землетрясения высвободилась энергия, эквивалентная взрыву десяти атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

Самым мощным землетрясением в истории стало Великое Чилийское, или Вальдивское, произошедшее 22 мая 1960 года в Чили. Магнитуда составляла от 9,3 до 9,5. Толчки привели к возникновению цунами, которое достигло высоты 10 метров. Серьезный ущерб был нанесен городу Хило на Гавайях. Число жертв составило примерно шесть тысяч человек.