В Москве началась выставка "Здравствуй, Италия"

​Мероприятие завершится 11 декабря

В Манеже в субботу открылась ежегодная Московская международная выставка "Здравствуй, Италия". В программе есть инсталляции и картины современных художников, национальная кухня, всевозможные лекции и мастер-классы, передает "ТВ Центр".

Посетители смогут узнать обо всех туристических направлениях страны, познакомиться со свадебной модой, или поиграть в гольф. Кроме того, гостям предложат попробовать знаменитое джелато - итальянское мороженое, - и другие продукты. В воскресенье в конференц-зале запланирован день итальянского языка. Вход на все занятия бесплатный. Выставка продлится до 11 декабря.