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В Москве началась выставка "Здравствуй, Италия"

15:04
  • суббота
  • 08 декабря 2018

​Мероприятие завершится 11 декабря

В Манеже в субботу открылась ежегодная Московская международная выставка "Здравствуй, Италия". В программе есть инсталляции и картины современных художников, национальная кухня, всевозможные лекции и мастер-классы, передает "ТВ Центр".

Посетители смогут узнать обо всех туристических направлениях страны, познакомиться со свадебной модой, или поиграть в гольф. Кроме того, гостям предложат попробовать знаменитое джелато - итальянское мороженое, - и другие продукты. В воскресенье в конференц-зале запланирован день итальянского языка. Вход на все занятия бесплатный. Выставка продлится до 11 декабря.

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