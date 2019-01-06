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"Ночные волки" показали русские народные сказки

13:25
  • воскресенье
  • 06 января 2019

​В байк-центре проводятся новогодние ёлки

Огненное шоу и сложные трюки в исполнении профессиональных каскадёров. Новогоднее представление в байк-клубе "Ночные волки". По сюжету, герои русских народных сказок объединяются для борьбы со злом.

Народные традиции, сдобренные юмором и адреналином байкерской эстетики. В переосмыслении русской сказки - злободневные темы и политическая сатира. Вместо Иванушки-дурачка – волк. Именно ему предстоит отправиться на поиски Русской мечты и сразиться со Змеем Горынычем. В борьбу со злом вступают даже отрицательные сказочные герои. Защитить Русь-матушку помогают и Баба Яга, и Кащей Бессмертный, передает "ТВ Центр".

"Это то, о чем мы хотим чтобы не забывали дети, чтобы кроме Шреков и прочей нечисти, где перемешивается добро и зло - не отличишь, - чтобы они не забывали о наших персонажах русской сказки, истории, легендах", - заявил президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Хирург (Залдастанов).

Змея пронзает копьём Георгий Победоносец на железном коне. Герои и зрители обретают главную ценность – Русскую мечту. Без нее и врагов не одолеть, и научного прорыва не совершить, и в небо не полететь. Трюки зимнего мотофристайла демонстрируют чемпионы России. Николай Иванков - один из основоположников этого вида спорта в стране. Его байк настроен на полёты: под сиденьем – специальные отверстия, чтобы держаться руками, на колёсах – шипы, на руле – стабилизатор.

"Это рычаги, чтобы выполнять трюки с сальто: делаешь сальто, хлопок над рулем и рукой упираешься в нее и можешь вернуться, на мотоцикл наклеивается специальная наждачная бумага, чтобы ноги не скользили, когда ты вытягиваешься полностью", - рассказал чемпион России по мотофристайлу Николай Иванков.

Диковинная техника по рельсам передвигается внутри многоуровневой конструкции. Старые байки и автомобили обретают новую жизнь благодаря смекалке умельцев и мощным гидравлическим механизмам. 

После представления можно вблизи рассмотреть фантазийные мотоциклы и автомобили и сфотографироваться со сказочными героями. На новогодние ёлки в байк-центре гостей ждут до 18 января.

Полина Кастрицкая, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, Андрей Стрюков – "ТВ Центр".

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Новогоднее представление "Ночных волков"
Новогоднее представление "Ночных волков"
Новогоднее представление "Ночных волков"
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