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Названо число абортов в России

13:03
  • среда
  • 03 апреля 2019

Также зафиксирован рост смертности в 32 регионах

В России каждый год фиксируется более 750 тысяч прерываний беременности. Такие данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

Из них только пятая часть осуществляется по медицинским показаниям. "Работа с такими женщинами, выявление причин, послуживших принятию решения о прерывании беременности - еще один резерв для повышения рождаемости", - сказала она во время выступления на правительственном часе в Госдуме.

Также Голикова подчеркнула, что если в 1995 году доля матерей, которые родили первого ребенка в возрасте до 24 лет включительно, составляла 60% от общего количества рождений, то по итогам 2018-го их доля не превышает 45%. В настоящий момент преимущественный возраст первородящей матери колеблется от 25 до 34 лет, когда "возможности родить вторых и третьих детей сокращаются", передает ТАСС.

И теперь, как отметила Голикова, необходимо стимулировать первые роды, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте. Кроме того, нужно создавать возможности продолжения работы молодых матерей.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла. А численность населения уменьшилась на 99,7 тысячи человек. Она добавила, что в регионах имеется ресурс для снижения смертности.

При этом смертность россиян в сельской местности на 14% выше, чем в городах. Они живут почти на два года меньше, чем горожане.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил людей, делающих аборты, с фашистами. По его словам, именно в фашисткой Германии пропагандировали подобную практику уничтожения инвалидов, эмбриона и "человеческой личности". Он также рассказал, что в 2017 году в стране было сделано до 627 тысяч операций по прерыванию беременности.

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