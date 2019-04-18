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Сплошной обман: какой зефир в шоколаде лучше не покупать в магазинах

10:06
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Четыре из пяти образцов попали в черный список

Эксперты "Росконтроля" провели исследование глазированного зефира. Этот продукт многим известен как зефир в шоколаде. В лаборатории проверили пять образцов. Результаты неутешительны.

Так, в черный список "Росконтроля" попали четыре из пяти проверенных образцов. Дело в том, что в составе большинства из них оказался сахарин, который серьезно удешевляет производство. Но при этом он в 300–500 раз слаще сахара. И о его присутствии в составе образцов на их этикетках не сказано ни слова. Исключение составила продукция от "Мое обожание". Там сахарина не обнаружено. А вот в "Шармэле" его особенно много.

Между тем, зефир считается одной из самых полезных сладостей, так как его делают из яблочного пюре. Согласно ГОСТу, его содержание в готовом продукте должно быть не менее 11%. Среди всех участников исследования ГОСТом маркирован только "Шармэль". Однако яблочное пюре в образце практически не присутствует. С другой стороны, производители "Полёта" обеспечили  зефир 94% яблочного пюре.

Что касается глазури, то "Лянеж", "Полёт" и "Моё обожание" указывают, что для изготовления продукции они используют не шоколадную, а кондитерскую – менее ценную - глазурь. С другой стороны, "Шармэль" и "Д" сообщают о присутствии в своих зефирах именно шоколада. Однако на самом деле он есть только в продукции "Шармэль".

При этом по микробиологическим показателям все образцы соответствуют требованиям безопасности. Но к покупке рекомендован только один товар — зефир "Моё обожание". Его оценка – 39 из 100. Более подробные данные об исследовании можно увидеть на сайте "Росконтроля".

Ранее эксперты Союза потребителей проверили качество сахарного песка на прилавках российских магазинов. Выводы оказались не самыми сладкими.

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