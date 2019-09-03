Долгожданное пополнение в семье Тимати: появилось видео с малышкой

Также стало известно имя девочки

В семье рэпера Тимати и его невесты, модели Анастасии Решетовой случилось долгожданное пополнение. Подробнее о радостном событии в своем инстаграме рассказала сама вице-мисс Россия.

У Тимати и Решетовой появилась девочка – маленький котенок по кличке Саванна. Видео с малышкой появилось в Stories. "Реалити-шоу про котов продолжается. У нас теперь девочка Саванна появилась. Пацаны привыкают", - подписала видео Решетова.

При этом еще за несколько часов до этого невеста Тимати опубликовала снимок с загадочной подписью, пишут "Дни.ру". "А я вот ждала осень. Догадайтесь почему", - смутила подписчиков модель. Фанаты сразу же подумали, что Решетова таким образом сообщила о рождении ребенка.

Ранее сообщалось, что Тимати и Решетова ждут ребенка. Модель и певец долгое время скрывали грядущее пополнение в семье, однако в начале лета Решетова опубликовала фотографии в откровенных нарядах, которые подчеркнули ее округлившуюся за время беременности фигуру.

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