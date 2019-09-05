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Обрушение дома в Подмосковье: рабочие спаслись благодаря пагубной привычке

17:24
  • четверг
  • 05 сентября 2019

Под завалами остаются три человека, есть угроза повторного обрушения здания

Под завалами рухнувшего здания детского лагеря в Подмосковье оказались трое рабочих.

Их ищут спасатели с собаками, площадь обрушения составляет 64 квадратных метров. Работа осложняется тем, что существует угроза дальнейшего обрушения здания, пишет "Газета.Ru".

Как сообщает telegram-канал Mash, разбор здания проводили шестеро рабочих. Трое из них за несколько минут до ЧП вышли покурить, что спасло их.

Следственный комитет и прокуратура уже начали проверку. На место происшествия выехали сотрудники ведомств.

Часть пятиэтажного заброшенного здания в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского района рухнула в четверг днем во время работ по демонтажу

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