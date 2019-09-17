Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео

Их сопровождали истребители ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции

Министерство обороны России опубликовало видео полета двух российских ракетоносцев Ту-160 над водами Балтийского моря.

Как рассказали в военном ведомстве, самолеты дальней авиации ВКС России более семи часов летели над Балтикой. На отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали истребители ВВС Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.

На кадрах, которые показал телеканал "Звезда", можно увидеть взлет самолетов, видео из кабины пилотов Ту-160, а также момент пролета ракетоносцев над водой.

В Минобороны подчеркнули, что полет Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Самолеты не нарушили границ других государств.

Видео: вызвавшие переполох в Скандинавии российские ракетоносцы Ту-160 попали на видео