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Зажигательный танец Меган Маркл в ЮАР сняли на видео

12:13
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Герцогиня назвала себя сестрой южноафриканских женщин

Меган Маркл во время визита в ЮАР показала, что может не только свято чтить многовековые традиции британской монархии, но и отрываться по полной. Герцогиня Сассекская вместе с мужем в первый день пребывания в Африке приехала в город Ньянга.

Там для них местные школьники приготовили подарки – малыши сделали рисунки, а ребята постарше показали зажигательные национальные танцы. Маркл не смогла удержаться и бросилась танцевать вместе с ними. Видео публикует ТВЦ.RU. При чем делала она это не хуже, чем африканские девушки. От соблазна потанцевать не удержался даже принц Гарри. Он сделал несколько неловких движений и вскоре покинул танцплощадку.

Перед танцами Меган Маркл заявила собравшимся, что посещает Африку не только как член британской королевской семьи, но и как "цветная женщина и сестра для южноафриканских женщин".

Это первая  официальная семейная поездка за пределы Соединенного Королевства герцога и герцогини Сассекских. Во время поездки в Ньянгу, известного как крайне криминальный город, пятимесячный сын Гарри и Меган остался в Кейптауне под охраной.

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