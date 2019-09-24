Зажигательный танец Меган Маркл в ЮАР сняли на видео

Герцогиня назвала себя сестрой южноафриканских женщин

Меган Маркл во время визита в ЮАР показала, что может не только свято чтить многовековые традиции британской монархии, но и отрываться по полной. Герцогиня Сассекская вместе с мужем в первый день пребывания в Африке приехала в город Ньянга.

Там для них местные школьники приготовили подарки – малыши сделали рисунки, а ребята постарше показали зажигательные национальные танцы. Маркл не смогла удержаться и бросилась танцевать вместе с ними. Видео публикует ТВЦ.RU. При чем делала она это не хуже, чем африканские девушки. От соблазна потанцевать не удержался даже принц Гарри. Он сделал несколько неловких движений и вскоре покинул танцплощадку.

Перед танцами Меган Маркл заявила собравшимся, что посещает Африку не только как член британской королевской семьи, но и как "цветная женщина и сестра для южноафриканских женщин".

Это первая официальная семейная поездка за пределы Соединенного Королевства герцога и герцогини Сассекских. Во время поездки в Ньянгу, известного как крайне криминальный город, пятимесячный сын Гарри и Меган остался в Кейптауне под охраной.