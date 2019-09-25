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Последствия смертельного землетрясения в Пакистане показали на видео

13:57
  • среда
  • 25 сентября 2019

Жертвами стали 26 человек

Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 26. Об этом сообщают местные СМИ. В списке пострадавших - 450 человек. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Подземные толчки магнитудой около шести произошли в восточной части страны на границе с Индией. Очаг залегал на глубине 12 километров. Разрушены здания, мосты и дороги. На трассах - крупные разломы. В районе ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Власти не исключают, что количество погибших и пострадавших будет расти. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены армейские подразделения.

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