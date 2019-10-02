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Путин рассказал о целях строительства "Северного потока-2"

14:42
  • среда
  • 02 октября 2019

Президент заявил, что этот проект носит коммерческий характер

Россия вместе с другими странами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке. Об этом заявил Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя", передает "ТВ Центр".

В нем принимают участие главы Минэнерго Саудовской Аравии, Турции, Белоруссии, Азербайджана, Ирана, Венесуэлы, а также генеральный секретарь ОПЕК.  Форум собрал 10 с половиной тысяч участников из 80 государств.

Как отметил Владимир Путин, строительство "Северного потока - 2" носит исключительно коммерческий характер, без политической подоплеки. Его задача, как и других подобных проектов - диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы. 

Российский президент сообщил также, что данное  мероприятие  -  хорошая площадка для всех тех, кто заинтересован в развитии мировой энергетики.

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