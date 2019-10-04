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Госдеп одобрил продажу Украине комплексов Javelin

11:52
  • пятница
  • 04 октября 2019

Сумма сделки - 40 млн долларов

Госдеп США утвердил поставку Украине новой партии противотанковых вооружений. Киев получит 160 ракет "Джевелин" (Javelin) на сумму почти в 40 миллионов долларов. И всё для того, чтобы якобы "защитить" страну от внешнего врага. Хотя более серьезная проблема - политическая ситуация в самой Украине. Принятая "формула Штайнмайера", казалось, должна была внести ясность в ряде вопросов, но по факту стала новым поводом к конфликту.
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Подписанная в Минске "формула Штайнмайера" внесла раскол в пропрезидентскую партию. Среди "слуг народа" разброд и шатания. Депутаты не могут решить, когда проводить закрепленные документом выборы в Донбассе. И что делать с особым статусом непризнанных республик. Дискуссии в Раде больше похожи на саботаж принятого в Минске соглашения, чем реальное желание их реализовать. После двух дней митингов радикалов под окнами президентской администрации и обвинений в предательстве Зеленский на прямой диалог с недовольными не пошёл. Но выпустил специальное видеообращение.

"Никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов Украины, никаких "договорняков" и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира", - сказал Зеленский.

Это возвращение к миру в понимании властей Украины должно быть на их условиях. Например, Зеленский хочет сначала восстановить полный контроль над Донбассом. А в выборах непременно должны участвовать все представленные в Раде партии. Но пока никто не может объяснить, как  реализовать эти намерения киевских политиков. По логике депутатов выходит, что агитировать людей в Донбассе приедут Петр Порошенко, Вакарчук, Тимошенко, те же самые "слуги народа". То есть все, кто упорно называет мирных жителей Донецка и Луганска  сепаратистами и террористами. Но тогда придётся объяснять людям, почему их дети со следующего года не смогут учиться в школах на русском языке.

Дискриминационный закон о русском языке был принят еще при Порошенко. И пока Зеленский не сделал ничего, чтобы его отменить. Хотя неоднократно обещал пересмотреть. Зеленский настолько поглощен установлением мира, что выпросил у США очередную партию оружия.

Вашингтону, который готовится к ожесточенной схватке к президентским выборам, сейчас не до Украины. Но военную помощь Госдеп пока еще продолжает оказывать. Хотя в значительно меньших объемах, чем раньше. Правда, 160 противотанковых комплексов "Джевелин" США пообещали не подарить, а продать Украине. За 40 миллионов долларов. Обучать навыкам обращения с оружием  будут американские инструкторы.

Против кого может быть направлено это оружие, догадаться нетрудно. Характерно, что о контракте на закупку "Джевелинов" стало известно буквально на следующий день после приезда в Киев руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации Дениз Натали. По официальным сообщениям, она планирует обсудить ситуацию на юго-востоке. Но, что важно, встречи запланированы только с властями Украины. Представителей Донецка и Луганска в списке нет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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