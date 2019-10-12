Путин призвал освободить Сирию от иностранных войск

Россия тоже может уйти из арабской республики

О новом российском оружии, приближении НАТО к границам нашей страны, а также об отношениях Москвы, Эр-Рияда и Абу-Даби президент Владимир Путин рассказал в интервью арабским СМИ. Общение с журналистами RT Arabic, Sky News и Al Arabiya прошло в преддверии государственных визитов главы государства в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, сообщает "ТВ Центр".

Президент ответил на вопрос, чувствует ли Россия угрозу от продвижения НАТО в сторону ее границ.

"Мы всегда это чувствовали, всегда об этом говорили. А нам всё время отвечали: "Вы не бойтесь, это не против вас, и ничего здесь страшного нет, потому что НАТО трансформируется, это уже совсем не военная организация, она неагрессивный характер носит и так далее", - сказал Путин и напомнил, что устав НАТО, предусматривающий военную поддержку членов альянса, никто не менял.

Это военный блок. И конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашим границам, никакой радости это у нас не вызывает.

Президент также рассказал о новейших российских военных разработках. "Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделаем. Сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летящих по баллистической траектории, а мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, мы ещё и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", - отметил Путин.

Во время интервью Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии. На территории республики действуют различные военные контингенты. По словам главы нашего государства, Сирия должна быть освобождена от иностранного присутствия, а её территориальная целостность восстановлена. Если легитимная власть Дамаска попросит Россию уйти из Сирии, то Москва выполнит просьбу, сказал президент.