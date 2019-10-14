ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На рукопожатие к Путину в Саудовской Аравии выстроилась очередь

17:43
  • понедельник
  • 14 октября 2019

Президент отметил, что Россия придает особое значение расширению связей с Эр-Риядом

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию. Президенту России были оказаны самые высокие почести, отмечает "ТВ Центр".
Исторический визит: Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Лимузин Aurus президента по пути в королевский дворец сопровождал почетный эскорт из дюжины  конных всадников с флагами двух стран. Когда Владимир Путин вышел из автомобиля, в его честь прозвучали фанфары, а встречавшие приветствовали его по-русски: "Добро пожаловать!" Внутри дворца российского лидера встретили король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд.

Там был выстроен почётный караул и прозвучали гимны двух стран. Руководители государств  лично поприветствовали всех членов делегаций - около двух сотен человек. Затем состоялся прием от имени саудовского монарха в честь президента России, после которого прошли переговоры двух делегаций. Открывая их, Владимир Путин отметил, что наша страна  придает особое значение расширению дружественных и взаимовыгодных связей с Саудовской Аравией.

"В прошлом году товарооборот увеличился на 15%, превысив миллиард долларов. В январе-июле прибавил еще на 38%. Создан российско-саудовский экономический совет, в состав которого вошли представители крупного бизнеса наших стран. Мы планируем сегодня принять участие в первом заседании этого совета. Рассматриваем российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь долгосрочного и справедливого урегулирования той или иной региональной проблемы. Я рассчитываю, что и нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества", - сказал Путин.

В присутствии лидеров двух государств  состоялось также подписание пакета двусторонних документов. В частности, Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию  сотрудничества стран-производителей нефти. Среди других документов - соглашение об учреждении торговых представительств, меморандумы  о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия, а также об упрощении выдачи виз гражданам двух стран.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Государственный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию
Государственный визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.