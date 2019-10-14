На рукопожатие к Путину в Саудовской Аравии выстроилась очередь

Президент отметил, что Россия придает особое значение расширению связей с Эр-Риядом

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию. Президенту России были оказаны самые высокие почести, отмечает "ТВ Центр".

Лимузин Aurus президента по пути в королевский дворец сопровождал почетный эскорт из дюжины конных всадников с флагами двух стран. Когда Владимир Путин вышел из автомобиля, в его честь прозвучали фанфары, а встречавшие приветствовали его по-русски: "Добро пожаловать!" Внутри дворца российского лидера встретили король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд.

Там был выстроен почётный караул и прозвучали гимны двух стран. Руководители государств лично поприветствовали всех членов делегаций - около двух сотен человек. Затем состоялся прием от имени саудовского монарха в честь президента России, после которого прошли переговоры двух делегаций. Открывая их, Владимир Путин отметил, что наша страна придает особое значение расширению дружественных и взаимовыгодных связей с Саудовской Аравией.

"В прошлом году товарооборот увеличился на 15%, превысив миллиард долларов. В январе-июле прибавил еще на 38%. Создан российско-саудовский экономический совет, в состав которого вошли представители крупного бизнеса наших стран. Мы планируем сегодня принять участие в первом заседании этого совета. Рассматриваем российско-саудовскую координацию как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь долгосрочного и справедливого урегулирования той или иной региональной проблемы. Я рассчитываю, что и нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества", - сказал Путин.

В присутствии лидеров двух государств состоялось также подписание пакета двусторонних документов. В частности, Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию сотрудничества стран-производителей нефти. Среди других документов - соглашение об учреждении торговых представительств, меморандумы о взаимном расширении экспорта сельхозпродукции и продовольствия, а также об упрощении выдачи виз гражданам двух стран.

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