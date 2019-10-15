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В Подмосковье простились с космонавтом Алексеем Леоновым

15:03
  • вторник
  • 15 октября 2019

Лётчик-космонавт скончался 11 октября после продолжительной болезни

Во вторник простились с Алексеем Леоновым - легендарным лётчиком-космонавтом, героем Советского Союза, первым человеком, который вышел в открытый космос. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотни людей собрались на Военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Коллеги, друзья, и просто обычные люди, для которых Алексей Леонов всегда был легендой,  а ещё человеком, который изменил мир - и в первую очередь, их собственную жизнь,

Алексей Архипович Леонов ушёл из жизни в минувшую пятницу. Ему было 85 лет.

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