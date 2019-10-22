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Жители центра Хабаровска остались без тепла и горячей воды

08:19
  • вторник
  • 22 октября 2019

В зоне отключения - детские сады, школы и многоквартирные дома

В центре Хабаровска более 200 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды из-за  крупной коммунальной аварии, передает "ТВ Центр".

В зоне отключения также четыре детских сада, 19 школ и 90 административных зданий. Специалисты работают на месте прорыва теплотрассы. Ремонт обещают завершить в течение дня.

Как сообщили в администрации города, работа социальных объектов не нарушена. Температура в помещениях снижается медленно и критических значений пока не достигла. В городе – 6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 14.

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