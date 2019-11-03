В деле о двойном убийстве в Москве наметился прогресс

Следствие определило круг подозреваемых

Громкое дело об убийстве в Москве начальника центра противодействия экстремизму МВД по республике Ингушетия передано в центральный аппарат Следственного комитета и находится под личным контролем Александра Бастрыкина. Следствие сообщает, что уже определён круг подозреваемых и проведены первые допросы, сообщает "ТВ Центр".

На причастность к совершению убийства следователи проверяют девять человек, трое из них находятся в розыске, пишет ТАСС. По данным агентства, приоритетной остаётся версия, связанная со служебной деятельностью Эльджаркиева.

Напомним, что главу Центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелил неизвестный вечером 2 ноября на юго-западе Москвы. Пока поймать стрелка не удалось, он и его сообщники быстро скрылись с места преступления.