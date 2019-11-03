ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В деле о двойном убийстве в Москве наметился прогресс

14:24
  • воскресенье
  • 03 ноября 2019

Следствие определило круг подозреваемых

Громкое дело об убийстве в Москве начальника центра противодействия экстремизму МВД по республике Ингушетия передано в центральный аппарат Следственного комитета и находится под личным контролем Александра Бастрыкина. Следствие сообщает, что уже определён круг подозреваемых и проведены первые допросы, сообщает "ТВ Центр".
В духе лихих 90-х: двойное убийство в Москве

На причастность к совершению убийства следователи проверяют девять человек, трое из них находятся в розыске, пишет ТАСС. По данным агентства, приоритетной остаётся версия, связанная со служебной деятельностью Эльджаркиева.

Напомним, что главу Центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелил неизвестный вечером 2 ноября на юго-западе Москвы. Пока поймать стрелка не удалось, он и его сообщники быстро скрылись с места преступления.

Главное сегодня
Полиция на месте стрельбы в Москве
Полиция на месте стрельбы в Москве
На месте убийства
На месте убийства
На месте убийства
На месте убийства
Полиция на месте стрельбы в Москве
Полиция на месте стрельбы в Москве
Экстренные службы на месте убийства в Москве
Экстренные службы на месте убийства в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.