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Барановская изменилась до неузнаваемости

18:00
  • понедельник
  • 04 ноября 2019

Телеведущая кардинально сменила имидж

Юлию Барановскую не узнать: телеведущая кардинально изменила имидж. После Хэллоуина в её Instagram появилась фотография в необычном образе: на голове у Юли был парик экстремального фиолетового цвета, а на теле – платье футуристического дизайна. Дополнял картину праздничный макияж.
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Барановская – многодетная мама. В незарегистрированном браке с футболистом Андреем Аршавиным появились на свет Артём, Яна и Арсений. В 2013 году Аршавин бросил семью и ушёл к журналистке Алисе Казьминой.

Не так давно Барановскую заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко. Слухи о романе телезвезды и поп-исполнителя появились в начале этого года, когда ведущую увидели на дне рождения музыканта.

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