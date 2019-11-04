Барановская изменилась до неузнаваемости

Телеведущая кардинально сменила имидж

Юлию Барановскую не узнать: телеведущая кардинально изменила имидж. После Хэллоуина в её Instagram появилась фотография в необычном образе: на голове у Юли был парик экстремального фиолетового цвета, а на теле – платье футуристического дизайна. Дополнял картину праздничный макияж.

Барановская – многодетная мама. В незарегистрированном браке с футболистом Андреем Аршавиным появились на свет Артём, Яна и Арсений. В 2013 году Аршавин бросил семью и ушёл к журналистке Алисе Казьминой.

Не так давно Барановскую заметили в объятиях солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко. Слухи о романе телезвезды и поп-исполнителя появились в начале этого года, когда ведущую увидели на дне рождения музыканта.