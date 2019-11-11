Гарантия независимости отечественного военного комплекса: "Плесецку" - 25 лет

За прошедшие 25 лет с космодрома проведено около 180 пусков ракет космического назначения

"Плесецк" отмечает юбилей в статусе космодрома. 25 лет назад был подписан указ президента о создании первой подобной испытательной структуры Министерства обороны России, сообщает "ТВ Центр".

За это время произведено около 180 пусков ракет космического назначения, которые вывели на орбиту более 350 аппаратов, а также 80 межконтитентальных баллистических ракет.

Сейчас это сложный научно-технический комплекс. "Плесецк" является крупнейшим космодромом, расположенным на территории нашей страны. В будущем он должен стать главным местом запуска большинства космических аппаратов, в первую очередь, в интересах обороны и безопасности государства. Именно там ведется создание и отработка перспективных комплексов "Союз-2" и Ангара", призванных обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия и гарантировать независимость отечественного военного комплекса.