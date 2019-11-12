ОНФ: поручения Путина в пострадавшем от паводка Приангарье не выполняются

Многие жители до сих пор не получили компенсации

Поручения президента в пострадавшей от паводка Иркутской области не выполняются. К решению проблем местные власти подходят формально и срывают все возможные сроки. Это выводы экспертов Общероссийского народного фронта. Они установили: многие жители до сих пор не получили компенсации, не смогли восстановить документы или вовсе не знают, где получить помощь. Ситуация в регионе критическая.

В Пострадавшем от паводка Тулуне многие жители до сих пор остаются в разрушенных домах. Некоторые охраняют оставшееся имущество от мародеров, другим просто некуда идти. Сертификат на покупку нового жилья получили не все, передает "ТВ Центр".

"Пришел я в соцзащиту. Они посмотрели по спискам. Вы, говорит, сертификат получили. Вам не положено", - рассказал Сергей Ревинов.

Марии Брекш повезло больше. Ее семье выделили почти два с половиной миллиона рублей. Но и от этого не легче. Купить приличное жилье за такую сумму сейчас просто невозможно.

А у этой молодой семьи остатки дома после наводнения снесли. Сейчас невозможно установить точную площадь потерянного жилья, чтобы определить размер компенсации. Молодая семья вкладывалась в дом, расширяла его. Но теперь доказать, что он был больше, чем заявлено по документам, практически нереально.

В общежитии временный приют нашла мать с двумя дочерьми. Младшая ходит в школу, старшая учится в институте. После наводнения эти квадратные метры стали единственным пристанищем для семьи. Сертификат на утонувший дом оформил на себя сожитель женщины. А она сама с детьми рискует оказаться на улице.

В сложностях семейных отношений пострадавших от паводка чиновники не разбираются. Они действуют строго по "букве закона". Зато считают, что с чрезвычайной ситуацией справились.

"Фиксируем все просьбы, с которыми люди приходят, и стараемся их довести до конца, но, конечно, стараемся действовать в рамках действующего законодательства. Иногда, честно признаюсь, есть просьбы населения, которые выходят за рамки законодательства, тогда, конечно же, бывает, что человеку бывает и отказано", - говорит мэр Тулуна Юрий Карих.

На основании каких законов отказывают в помощи людям, заинтересовались в Общероссийском народном фронте. Сотрудники регионального штаба создали мониторинговую группу. Опросили сотни людей из нескольких пострадавших поселков. Как выяснилось, подавляющее число подтопленцев просто не знали, куда обращаться за помощью, как восстановить документы и где получить консультацию.

Пока жители Тулуна один на один решают проблемы с документами, ищут адвокатов и оформляют справки, в регион пришла зима. Этой ночью температура уже опустилась до минус 20 градусов.

Елена Сахно, "ТВ Центр".