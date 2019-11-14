Медведев высказался о стрельбе в колледже Благовещенска

Премьер поручил Минпросвещения подготовить отчет о ситуации в Благовещенске

Статус сотрудников Федеральной службы судебных приставов изменится с 1 января следующего года. Они получат права и обязанности работников силовых ведомств. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Премьер рассказал и о предварительных итогах диспансеризации. В этом году её прошли более 40 миллионов человек из запланированных 60. Глава правительства подчеркнул - необходимо сделать медицинские обследования удобными для граждан.

Помимо этого, Дмитрий Медведев поручил проанализировать причины трагедии в Амурской области, передает "ТВ Центр".

"Понятно, что акценты все расставит следствие, определит и меру вины, тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечением безопасности и так далее. В любом случае, хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала, что и как в Амурской области", - сказал Медведев.