ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Студент колледжа в Благовещенске перед стрельбой оставил аудиопослание

14:45
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Появляются новые подробности трагедии

Следственный комитет возбудил три уголовных дела после трагедии в Благовещенске. Утром во время занятий студент колледжа вошел в аудиторию с охотничьим ружьем и открыл огонь по одногруппникам. Один учащийся погиб, трое получили ранения. Нападавший покончил с собой. Охранник учебного заведения задержан. На месте происшествия развернут оперативный штаб.
Охранник задержан после стрельбы в колледже Благовещенска

С ружьём он прошёл в здание колледжа во время занятий. В 10 утра по местному времени. И открыл огонь по одногруппникам. О ЧП сообщили в службу 112. Один из очевидцев остановил проезжавшую рядом патрульную машину ДПС, передает "ТВ Центр".

"Полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь", - сообщил  врио начальника ОИ и ОС УМВД России по Амурской области, подполковник внутренней службы Сергей Чебарёв.

Сотрудники заблокировали стрелка в отдельной комнате, обезопасив находящихся  в здании студентов. Личная неприязнь к педагогу, одногруппникам - о побуждающих мотивах всю информацию собирают следователи. Пока известно - открывшему огонь студенту - 19 лет. Он из благополучной семьи. Мать, отчим, младший брат. Увлекался охотой. Полгода назад получил разрешение на ношение оружия, а в августе купил и само ружьё – Иж-81 12-го калибра.

Предварительно, причиной агрессии мог стать конфликт между сверстниками. Либо студент начал стрелять, когда его удалили из аудитории за опоздание. На своем YouTube-канале, который стрелок активно поддерживал, накануне он опубликовал пост о том, что должно произойти.

План 19-летний юноша, судя по всему, вынашивал заранее. В здании колледжа  было 150 студентов. По рассказам очевидцев, стрелок словно искал своих жертв - зашел сначала в одну аудиторию, затем в другую.

Один человек погиб на месте. В ходе задержания нападавший покончил с собой. Раненых трое - их госпитализировали в городские больницы. У пострадавших - множественные огнестрельные ранения, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В Благовещенск уже направлены опытные криминалисты из Москвы. Дело на контроле центрального аппарата Следственного комитета. Глава ведомства также поручил проверить систему охраны колледжа.

К 13:00 по московскому времени Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела. Расследование ведется по статьям "Убийство", "Необеспечение надлежащей охраны, а также "Халатность". Известно, что в здании колледжа не было рамки металлодетектора. А у охранника не оказалось разрешения на работу. После ЧП во всех образовательных и социальных учреждениях Благовещенска усилены меры безопасности. Занятия в колледже возобновятся только  в понедельник. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Полиция на месте стрельбы в Благовещенске
Полиция на месте стрельбы в Благовещенске
Полиция на месте стрельбы в Благовещенске
Полиция на месте стрельбы в Благовещенске
Полиция на месте стрельбы в Благовещенске
Полиция на месте стрельбы в Благовещенске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.