Студент колледжа в Благовещенске перед стрельбой оставил аудиопослание

Появляются новые подробности трагедии

Следственный комитет возбудил три уголовных дела после трагедии в Благовещенске. Утром во время занятий студент колледжа вошел в аудиторию с охотничьим ружьем и открыл огонь по одногруппникам. Один учащийся погиб, трое получили ранения. Нападавший покончил с собой. Охранник учебного заведения задержан. На месте происшествия развернут оперативный штаб.

С ружьём он прошёл в здание колледжа во время занятий. В 10 утра по местному времени. И открыл огонь по одногруппникам. О ЧП сообщили в службу 112. Один из очевидцев остановил проезжавшую рядом патрульную машину ДПС, передает "ТВ Центр".

"Полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь", - сообщил врио начальника ОИ и ОС УМВД России по Амурской области, подполковник внутренней службы Сергей Чебарёв.

Сотрудники заблокировали стрелка в отдельной комнате, обезопасив находящихся в здании студентов. Личная неприязнь к педагогу, одногруппникам - о побуждающих мотивах всю информацию собирают следователи. Пока известно - открывшему огонь студенту - 19 лет. Он из благополучной семьи. Мать, отчим, младший брат. Увлекался охотой. Полгода назад получил разрешение на ношение оружия, а в августе купил и само ружьё – Иж-81 12-го калибра.

Предварительно, причиной агрессии мог стать конфликт между сверстниками. Либо студент начал стрелять, когда его удалили из аудитории за опоздание. На своем YouTube-канале, который стрелок активно поддерживал, накануне он опубликовал пост о том, что должно произойти.

План 19-летний юноша, судя по всему, вынашивал заранее. В здании колледжа было 150 студентов. По рассказам очевидцев, стрелок словно искал своих жертв - зашел сначала в одну аудиторию, затем в другую.

Один человек погиб на месте. В ходе задержания нападавший покончил с собой. Раненых трое - их госпитализировали в городские больницы. У пострадавших - множественные огнестрельные ранения, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В Благовещенск уже направлены опытные криминалисты из Москвы. Дело на контроле центрального аппарата Следственного комитета. Глава ведомства также поручил проверить систему охраны колледжа.

К 13:00 по московскому времени Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела. Расследование ведется по статьям "Убийство", "Необеспечение надлежащей охраны, а также "Халатность". Известно, что в здании колледжа не было рамки металлодетектора. А у охранника не оказалось разрешения на работу. После ЧП во всех образовательных и социальных учреждениях Благовещенска усилены меры безопасности. Занятия в колледже возобновятся только в понедельник.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".