ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская военная полиция взяла под охрану бывшую базу США в Сирии

09:59
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Американцы покинули базу несколько дней назад

Российская военная полиция взяла под охрану полевой аэродром близ Кобани на севере Сирии. Ранее там находились американцы. Они использовали аэродром для снабжения своих баз в Арабской республике и доставляли  военную помощь так называемой умеренной оппозиции, передает "Газета.Ru".

Несколько дней назад солдаты армии США спешно покинули территорию. Оставленная инфраструктура подтверждает, что они планировали надолго обосноваться в этом районе. Сейчас саперы проверяют объект. И вскоре там будет открыто отделение российского Центра по примирению.

Наши военные уже начали оказывать гуманитарную помощь жителям населенного пункта Метрас, который находится рядом с бывшей американской базой.

Читайте также:
Главное сегодня
База США в Сирии
База США в Сирии
База США в Сирии
База США в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.