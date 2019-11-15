Российская военная полиция взяла под охрану бывшую базу США в Сирии

Американцы покинули базу несколько дней назад

Российская военная полиция взяла под охрану полевой аэродром близ Кобани на севере Сирии. Ранее там находились американцы. Они использовали аэродром для снабжения своих баз в Арабской республике и доставляли военную помощь так называемой умеренной оппозиции, передает "Газета.Ru".

Несколько дней назад солдаты армии США спешно покинули территорию. Оставленная инфраструктура подтверждает, что они планировали надолго обосноваться в этом районе. Сейчас саперы проверяют объект. И вскоре там будет открыто отделение российского Центра по примирению.

Наши военные уже начали оказывать гуманитарную помощь жителям населенного пункта Метрас, который находится рядом с бывшей американской базой.