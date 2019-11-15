В Москве открылась выставка, посвященная трагедии в Беслане

Ранее выставка побывала в других городах

"Помнить, чтобы жить". В Москве в пятницу открылась выставка, посвящённая трагическим событиям в Беслане, когда террористы захватили здание школы.

На экспозиции - кадры с места трагедии: фотографии, сделанные сразу после взятия заложников, снимки освобождения людей, и портреты тех, кто стал жертвами страшного теракта.

В рамках проекта также состоялась тематическая встреча, передает "ТВ Центр". На ней собрались представители ассоциации "Матери Беслана", ветераны спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", общественные деятели. Все участники почтили память погибших.