"Мусорный остров" в океане вырос до размеров Гренландии

Площадь резко увеличилась за 5 лет

Большое тихоокеанское мусорное пятно резко расширилось. В 2015 году этот "мусорный остров" занимал площадь в 1,6 миллиона квадратных километров, а сейчас – уже 2,1 миллиона. Это сопоставимо с размерами Гренландии.

За процессом роста "мусорных островов" наблюдает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Агентство создало визуализацию при помощи специальных буев, которые запускали в океан для отслеживания перемещения мусорных массивов.

На видео видно, как в океане растут новые "острова". Удивил исследователей тот факт, что накопление пластика в мусорном пятне происходит быстрее, чем если бы новый мусор появлялся только за счет океанских течений. Ученые подчеркивают, что практически наполовину пятно состоит из элементов рыболовных сетей.