ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мусорный остров" в океане вырос до размеров Гренландии

13:45
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Площадь резко увеличилась за 5 лет

Большое тихоокеанское мусорное пятно резко расширилось. В 2015 году этот "мусорный остров" занимал площадь в 1,6 миллиона квадратных километров, а сейчас – уже 2,1 миллиона. Это сопоставимо с размерами Гренландии.
В Барселоне митингующие забросали полицию мусором

За процессом роста "мусорных островов" наблюдает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Агентство создало визуализацию при помощи специальных буев, которые запускали в океан для отслеживания перемещения мусорных массивов.

На видео видно, как в океане растут новые "острова". Удивил исследователей тот факт, что накопление пластика в мусорном пятне происходит быстрее, чем если бы новый мусор появлялся только за счет океанских течений. Ученые подчеркивают, что практически наполовину пятно состоит из элементов рыболовных сетей.

Читайте также:
Главное сегодня
Мусор
Мусор
Рост "мусорных островов"
Рост "мусорных островов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.