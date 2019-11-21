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Вскрылась правда о туалетах с кораблей ВМС Украины

22:24
  • четверг
  • 21 ноября 2019

ФСБ показала, в каком состоянии отдала суда Украине

В ФСБ в четверг отвергли абсурдные претензии Украины о ненадлежащем состоянии военных кораблей, которые Россия вернула после инцидента с нарушением нашей границы. В подтверждение ведомство распространило видеозапись процесса их передачи, причём, по описи. У представителей Киева тогда вопросов не возникло. На кадрах можно разглядеть и якобы пропавшие унитазы - именно о них говорил главком украинских ВМС. Тем не менее, президент Зеленский пообещал на официальном уровне потребовать возвращения недостающего имущества.

Подробнее  - в репортаже Никиты Васильева

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