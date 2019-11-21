Вскрылась правда о туалетах с кораблей ВМС Украины

ФСБ показала, в каком состоянии отдала суда Украине

В ФСБ в четверг отвергли абсурдные претензии Украины о ненадлежащем состоянии военных кораблей, которые Россия вернула после инцидента с нарушением нашей границы. В подтверждение ведомство распространило видеозапись процесса их передачи, причём, по описи. У представителей Киева тогда вопросов не возникло. На кадрах можно разглядеть и якобы пропавшие унитазы - именно о них говорил главком украинских ВМС. Тем не менее, президент Зеленский пообещал на официальном уровне потребовать возвращения недостающего имущества.

Подробнее - в репортаже Никиты Васильева