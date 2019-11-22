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Горящий в небе Boeing попал на видео

11:18
  • пятница
  • 22 ноября 2019

Пламя было видно с земли

Самолет Boeing 737-700 компании Philippine Airlines в четверг вернулся в аэропорт вылета в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) из-за возгорания одного из двигателей.

Лайнер направлялся в Манилу (Филиппины), на борту находились 347 пассажиров. В какой-то момент они услышали четыре сильных удара, а после заметили, что правый двигатель объят пламенем. Происходящее в воздухе было видно с земли, инцидент сняли жители Лос-Анджелеса.

Посадка прошла штатно. Все пассажиры отправятся в пункт назначения на другом самолете, сообщает CBS.

Видео: пилот перепутал Киев с Москвой и напугал пассажиров

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