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Против митингующих в Грузии применили спецсредства

11:51
  • вторник
  • 26 ноября 2019

Стражи порядка использовали водометы

Десятки человек задержаны в ходе разгона митинга у грузинского парламента в Тбилиси. Демонстранты заняли площадь, заблокировали входы в здание и перекрыли близлежащие улицы. Дорогу депутатам, у которых во вторник рабочая сессия, спецназ расчищал с помощью водометов и полицейских щитов.
Оппозиция вернула палатки к зданию парламента Грузии после разгона

Несмотря на предупреждения полиции, демонстранты всю ночь провели у здания парламента. Лишь ближе к пяти утра плотные ряды силовиков начинают оттеснять протестующих, на Проспекте Руставели появляется тяжёлая техника.

Под натиском водомётов "стена позора" - так активисты окрестили эту акцию - слабеет. Но ненадолго. Многие не спешат расходиться и продолжают навешивать замки и цепи на ворота парламента. Демонстранты решительно намерены не пустить депутатов на свои рабочие места и сорвать пленарное заседание.

Очередная волна протестов охватила грузинскую столицу накануне, когда сотни демонстрантов прошли маршем по главной улице Тбилиси. Как минимум 28 человек задержаны, ещё трое получили травмы. Требование всё то же: отставка правительства и выборная реформа.

"Уже третий раз за несколько месяцев правительство выводит на улицы спецназ. Но мы возвращаемся снова и снова. Мы боремся не за власть, а за то, чтобы вернуть себе честные выборы, которые у нас украл Бидзина Иванишвили! Мы не избирали его премьер-министром", - заявила депутат парламента от партии "Европейская Грузия"  Елена Хоштария.

Между тем именно Иванишвили - председатель правящей партии "Грузинская мечта" - в своё время обещал изменить систему выборов. В таком случае места в грузинском парламенте распределялись бы пропорционально набранным голосам. Однако большинство мажоритарных депутатов проголосовали против реформы. Иванишвили попытался сгладить ситуацию, пообещав, что не станет выдвигать своих кандидатов в ряде одномандатных округов. Тем не менее, противники назвали этот шаг дешёвым подкупом и вновь вышли на улицы.

Как только митингующие узнали, что глава республики ужинает в одном из ресторанов напротив здания парламента, они тут же решили её навестить. Однако охрана оперативно закрыла все входы и вызвала подкрепление. В результате заведение Саломе Зурабишвили покинула под свисты и выкрики манифестантов, которые зачем-то хотели передать президенту банку с соленьями.

Заседание парламента тем не менее во вторник началось. Правда, для этого пришлось перекрыть движение в центре столицы. Оппозиция, которая наблюдает за происходящим из палаточного городка, уже назвала такие вынужденные меры безопасности пусть и небольшой, но всё же победой. И продолжает запасаться дровами.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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