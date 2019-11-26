"Оттуда невозможно выйти": пациент рассказал о центре, где умирал Марьянов

Сын Марьянова требует 30 млн рублей с центра, где умер его отец

Во вторник в Лобне суд начал рассматривать дело в отношении Оксаны Богдановой - главы реабилитационного центра "Феникс", в котором два года назад скончался актёр Дмитрий Марьянов. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека, а также в оставлении в опасности.

Больше 2 лет длилось следствие и сегодня состоялось первое рассмотрение дела по существу. Заседание началось как открытое. Прессе разрешили присутствовать в зале. Интерес был настолько велик, что суд начался на полчаса позже, чтобы все операторы могли расставить камеры, передает "ТВ Центр".

На скамье подсудимых – Оксана Богданова, директор реабилитационного центра "Феникс", в который обратился Дмитрий Марьянов, чтобы побороть алкогольную зависимость. Но вскоре начал жаловаться на плохое самочувствие и просил отправить его в больницу. Однако Богданова распорядилась забрать у него телефон и запретила своим подчиненным звонить в скорую.

"Оттуда невозможно выйти самовольно. Там невозможно вызвать себе скорую помощь, потому что нет телефона и если что-то болит, то надо просить человека, который ничего без ведома Богдановой не решает", - рассказал бывший пациент реабилитационного центра "Феникс" Валерий Мартышев.

Когда Марьянову стало совсем плохо, неотложку все-таки вызвали. Однако медики не успели доставить актера в больницу. Он умер в карете скорой помощи из-за разрыва вены и дальнейшего обильного кровотечения. Оксана Богданова свою вину не признает. И во всем обвиняет родных актера. По версии защиты, они не предупредили Богданову, что он не полностью вышел из состояния алкогольной интоксикации.

Но тогда непонятно, как в крови актера после смерти обнаружили большое содержание психотропных веществ. Во вторник Богданова попросила сделать заседание и закрытым, и суд пошел ей навстречу. А вот ходатайство вернуть дело на доследование судья отклонила.

Адвокаты родственников Дмитрия Марьянова намерены добиваться уголовного преследования Богдановой за незаконную медицинскую деятельность. Сейчас она обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека и оставлении в опасности. Кроме того, против нее подан гражданский иск. Сын требует взыскать с директора центра 30 млн рублей. Эти деньги семья намерена отдать на благотворительность.

Иван Колесников, Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".