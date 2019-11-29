"Американская история" Клинтон: от защитницы детей - до ненавистной Killary

Сдаваться Хиллари не намерена

Хиллари Клинтон не сдается. Бывшая первая леди США, экс-госсекретарь и кандидат на пост президента Соединенных Штатов снова может побороться за кресло в Овальном кабинете. Отметившая месяц назад свой 72-й день рождения политик заявила, что еще не решила баллотироваться на выборах 2020 года, но ее главный принцип – "никогда не говори никогда".

Проигравшая в 2016-м году Дональду Трампу Клинтон жалуется на "беспрецедентное" давление: мол, окружающие все как один уговаривают ее вновь бросить вызов выскочке-миллиардеру. Однако Хиллари, скорее всего, лукавит: даже ее однопартийцы-демократы в ней уже разочаровались. Тем более, что на праймериз супруге Билла Клинтона будут противостоять такие мастодонты американской политики, как бывший вице-президент Джо Байден и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

В ряды американской политической элиты примерная ученица, а позже студентка университета Хиллари попала после замужества в 1975 году. Билл Клинтон занял пост генпрокурора штата Арканзас в 1977 году, а через год стал губернатором. Арканзасом любитель поиграть на саксофоне руководил 12 лет, а Хиллари привыкала к роли первой леди – пока что штата. Заодно работала адвокатом – специализировалась на защите детей и правах женщин.

Настоящий взлет карьеры – а вместе с ним и чувствительные падения – пришелся на 1993 год. Билл Клинтон – президент США, Хиллари – теперь уже настоящая первая леди. Но энергичная дама не довольствовалась представительской ролью: муж доверил ей реформу американского здравоохранения. Реформа с треском провалилась, подорвав имидж демократов у избирателей.

А дальше – больше: в 1994 году супруги Клинтон стали главными фигурантами в скандале с корпорацией "Уайтвотер" - их подозревали в финансовом мошенничестве. Интриги добавлял тот факт, что Хиллари состояла на службе в юридической фирме, обслуживавшей обанкротившуюся компанию. Доказать причастность Клинтонов к каким-либо махинациям не удалось – но осадок остался.

Тут, откуда ни возьмись, появилась бывшая сотрудница администрации штата Арканзас Пола Джонс, которая обвинила Билла Клинтона в сексуальных домогательствах. Ну а когда на этом фоне всплыла история об играх в Овальном кабинете со стажеркой Белого дома Моникой Левински, у большинства американцев не осталось сомнений в том, что 42-й президент США – аморальный тип.

Интересно, что Хиллари только выиграла в результате этих скандалов. Она приняла сторону супруга, заявляла, что вся эта история – срежиссированная "правыми", то бишь республиканцами, кампания по дискредитации ее мужа. И быстро завоевала симпатии американок, в особенности женщин среднего возраста.

На политическом Олимпе Хиллари Клинтон закрепилась прочно. Второй президентский срок ее супруга закончился в 2001 году, и чета занялась переводом политических дивидендов в экономические. "Фонд Клинтон" - общественная некоммерческая организация, по американским законам, освобожденная от налогов – и, в отличие от частных фондов, от какого-либо надзора. Опубликованная WikiLeaks переписка показала, что супруги-основатели беззастенчиво этими преимуществами пользовались – получая миллионы долларов за политические услуги.

Пост госсекретаря США Хиллари Клинтон заняла 13 января 2009 года. Среди ее заслуг - усиление американского военного присутствия в Афганистане, события "Арабской весны", и, в частности, уничтожение Ливии и ее лидера Муаммара Каддафи. Политологи до сих пор вспоминают неадекватную реакцию Хиллари на сообщение зверской расправе над полковником. С тех пор злопыхатели зачастую называли ее Killary – от слова "киллер".

Позже выяснились некоторые скандальные подробности дипломатической деятельности бывшей первой леди. Оказалось, что "опытный" политик вела служебную переписку через собственный частный сервер. Позже ее обвинили в сокрытии информации, уязвимости государственных секретов и потенциальной их утечке иностранным хакерам. Дональд Трамп даже обещал посадить Клинтон в тюрьму.

Еще один прокол на посту госсекретаря: инцидент с дипмиссией в Бенгази в 2012 году. Четверо американцев погибли – так как в Вашингтоне не посчитали нужным их эвакуировать из охваченной беспорядками страны. Правда, на слушаниях в конгрессе оснований для обвинений Клинтон, как всегда, не нашлось.

У Хиллари есть любимая фраза: "Права человека — это права женщин, а права женщин — это права человека". В последнее время она ее слегка переиначила: "Права трансгендера – это права человека". К чему такие перемены – пока непонятно.

Во время предвыборной кампании оказалось, что ненавистников у Хиллари в Штатах едва ли не больше, чем сторонников. Возникло целое движение "Хиллари в тюрьму". Можно, конечно, предположить, что это дело рук пиарщиков Трампа – но такую неподдельную ненависть не сыграешь. Может, поэтому бывшая первая леди стала так часто падать в обморок – от волны негатива.

Оппоненты Клинтон уверены, что за все вышеперечисленные "подвиги" она достойна тюрьмы. По их мнению, Хиллари настолько одержима властью, что не способна на такие естественные человеческие чувства, как любовь, верность и ревность.

А некоторые так и вовсе утверждают, что Клинтон – рептилоид. В доказательство они приводят эпизод из теледебатов Хиллари с Трампом. Во время дискуссии на бровь кандидата от демократов села муха, и довольно долго там ползала. При этом бывшая первая леди этой бровью так и не повела. Зрители предположили, что под маской Клинтон скрывается пришелец с планеты Нибиру. Пойдет ли он на выборы, решит ли побороться еще раз с республиканцем Трампом?