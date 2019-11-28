В Приморье школьников эвакуировали из-за разлившейся ртути

Учебный процесс пришлось организовать удаленно

В приморском селе Хороль в четверг должны приступить к очистке школы, где произошло загрязнение парами ртути. Шалость одного из учеников обернулась срочной эвакуацией, массовым осмотром у врачей и дорогостоящей процедурой по уборке помещений.

Школа в поселке Хороль закрыта и для учащихся, и для педагогов. Уроки прекратились после того, как семиклассник принес показать своим сверстникам ртуть. И школьники разлили на пол, по предварительным данным, около двух столовых ложек опасного жидкого металла, и он попал в деревянные перекрытия здания, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло в разгар учебного процесса. В школе находилось 270 человек. О случившемся преподавателям сообщили сами школьники. На место сразу прибыли все оперативные службы. И уже через 20 минут детей и учителей эвакуировали. Благодаря такой быстрой реакции педагогов, по словам врачей, и удалось избежать серьезных последствий.

Замеры показали: содержание паров ртути в здании превышало норму почти в 90 раз. Но такие высокие показатели зафиксировали только в месте разлива - возле спортивного зала. Сейчас все школьники и учителя проходят медицинский осмотр. Не остановлен и учебный процесс. С детьми занимаются дистанционно. Проводят индивидуальные консультации, а уроки истории, например, перенесли в местный музей.

Сейчас главная задача - установить настоящего хозяина опасного металла. Чтобы понять, где школьник мог взять ртуть. По одной из версий, ученик нашел баночку в заброшенном гараже. При этом он не понимал, что на самом деле находится внутри, ведь на ёмкости была надпись кристаллический йод.

О юном химике и преподаватели, и его одноклассники отзываются только положительно. Парень хорошо учится, из благополучной семьи. Мама на связь с журналистами не вышла. Но со слов директора семиклассник уже раскаивается в содеянном.

В ближайшее время в учебном заведении проведут обработку помещений. Правда, за демеркуризацию одна из компаний выставила школе счет на 4 миллиона рублей. Такая сумма для бюджетного учреждения неподъемна. Поэтому работы пришлось задержать. А ученикам на следующей неделе организовать уроки в другой школе.

Ольга Скрипникова, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.