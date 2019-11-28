Собянин: МЦД-3 откроется через два-три года

Диаметр пройдет из Зеленограда в Раменское

Третья линия Московских центральных диаметров из Зеленограда в Раменское может быть открыта через два-три года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Следующий этап - МЦД-3, зеленоградская ветка, которая пройдет мимо Ленинградского вокзала на северо-восток. Я думаю, что на эту работу нам понадобится еще два-три года", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

По словам мэра, строительство метро по аналогичным маршрутам обошлось бы в десятки раз дороже. Строительство диаметров экономически целесообразнее.

Первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - были запущены 21 ноября.