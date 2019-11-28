ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: МЦД-3 откроется через два-три года

13:53
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Диаметр пройдет из Зеленограда в Раменское

Третья линия Московских центральных диаметров из Зеленограда в Раменское может быть открыта через два-три года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Собянин и Воробьев проехали по МЦД и пообщались с пассажирами
Пассажиры рассказали о впечатлениях от МЦД

"Следующий этап - МЦД-3, зеленоградская ветка, которая пройдет мимо Ленинградского вокзала на северо-восток. Я думаю, что на эту работу нам понадобится еще два-три года", - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

По словам мэра, строительство метро по аналогичным маршрутам обошлось бы в десятки раз дороже. Строительство диаметров экономически целесообразнее.

Первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - были запущены 21 ноября.

Читайте также:
Новости по теме
МЦД
МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.