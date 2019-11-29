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В Москве открылись экспозиции еще по 8 проектам реновации

15:04
  • пятница
  • 29 ноября 2019

Разработчики расскажут москвичам, что планируется построить на этих территориях

В пятницу в столице открылись ещё восемь экспозиций проектов планировки кварталов по программе реновации. Находятся они в районах Головинский, Донской, Нагатино-Садовники, а также Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево, сообщает "ТВ Центр".
Жители микрорайона "Камушки" получили новое жилье по программе реновации

Разработчики расскажут москвичам, что планируется построить на этих территориях, ведь речь идёт не только о новых жилых домах. Так, в Головинском районе возведут пять новых детских садов, две школы и четыре учебных корпуса для уже существующих школ.

В Донском построят многофункциональный центр, куда войдут школа искусств, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также библиотека и выставочная площадка. Изменения произойдут и в Северном Измайлово.

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