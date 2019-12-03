Грета Тунберг добралась на катамаране из США в Европу

В путь девушка отправилась вместе с отцом ещё в середине ноября. Но, похоже, не рассчитала время

В Мадриде сейчас проходит Конференция ООН по проблемам изменения климата. Форум открылся накануне, правда, без главной героини. Эко-активистка Грета Тунберг добирается из США в Испанию, что называется, "на перекладных". Сначала до Лиссабона на катамаране, затем на поезде до Мадрида. От самолёта она отказалась, чтобы свести к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу.

Путешествие Греты Тунберг через Атлантику - история ещё более абсурдная, чем ее идеи. Самолеты, по мнению девочки, наносят непоправимый урон экологии, а потому из США в Европу вот уже три недели она плывет на катамаране. В результате опаздывает на саммит ООН по климату, стартовавший в Мадриде еще накануне. Только во вторник причаливает в Лиссабоне, чтобы затем пересесть на поезд. Но времени Грета зря не теряет. По дороге успевает опубликовать свою политическую программу, передает "ТВ Центр".

"Наши действия должны быть мощными и широкомасштабными. В конце концов, климатический кризис касается не только окружающей среды. Это кризис прав человека, справедливости и политической воли. Колониальная, расистская и патриархальная системы угнетения создали и подпитали его. Нам нужно демонтировать их все", - говорится в сообщении.

Переводя на человеческий язык: "патриархальная система угнетения" - это общество с традиционными ценностями, когда есть мужчина и женщина, которые создают семью и рожают детей. Грета выступает против. Не нравятся ей и "расистские колониальные системы". Это когда, например, мигранты в Старом свете зарабатывают в среднем меньше европейцев. И происходит это, по мнению Тунберг, не по объективным причинам, таким, как нехватка у приезжих образования, а исключительно из-за расизма. В общем, здравого смысла ноль. Одно зеленое сумасшествие. Причем, не имеющее ничего общего с борьбой за экологию.

Некоторые последствия уже есть. Причем, речь не только о тысячах школьников, которые вслед за Гретой, вместо того, чтобы учиться, выходят на митинги. Многие серьезные политики поддерживают идеи "зеленой экономики". В итоге - стремительно растет риск однажды остаться без электроснабжения даже в крупных европейских городах. Фермеры жалуются, что новые "климатические ограничения" лишают их пропитания и денег. Бьют тревогу и автоконцерны. Потеряны десятки тысяч рабочих мест - из-за масштабного перехода к производству убыточных электромобилей. Кстати, эко-активистов почему-то не волнует, что значительная часть кобальта - металла, необходимого для батарей, питающих машины будущего, добывают африканские дети в рабских условиях. Нет им дела и до вреда здоровью, который несет тотальный отказ человечества от мяса, за который они ратуют.

В мире, который хочет построить Грета Тунберг и ей подобные, нет места ни для детей, которые хотят вырасти умными и образованными, ни для тех, у кого диагноз "анемия", и говядина им жизненно необходима, ни для здоровых белых мужчин и женщин с их традиционными ценностями. Ни для нефтяников с атомщиками. Ни для исследователей космоса, наконец, без которых, на минуточку, не было бы столь любимых девочкой солнечных батарей. Это мир, в котором комфортно лишь нелегальным мигрантам, борцам за права меньшинств и прочим бездельникам, желающим получать гигантские субсидии на свои умозрительные идеи. А еще политикам, которые на этих идеях зарабатывают себе электорат. Они все популярнее в Европе. Да и в США тоже. Рейтинг одного из кандидатов в президенты от демократов - Александрии Окасио-Кортес - серьезно вырос после того, как она опубликовала свой "Новый зеленый курс". Программа, к слову, точь-в-точь, как у Греты Тунберг.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".