ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Бьем рекорды": Собянин рассказал о первых результатах работы МЦД

20:33
  • среда
  • 11 декабря 2019

Диаметры соединили разные концы Москвы и области

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые результаты работы "Московских центральных диаметров" (МЦД) за три недели работы.

МЦД связали между собой разные части Москвы и Подмосковья, существенно разгрузив автомобильное и железнодорожное сообщение между областью и столицей. Загрузка поездов сократилась на четверть. Москвичи и гости столицы стали меньше проводить времени в дороге и тратить денег на билет.

"Мы бьем рекорды каждую неделю. На этой неделе, несмотря на то, что отменили бесплатный период, за сутки проехали 560 тысяч пассажиров. Это огромное количество", - заявил  мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Старые составы МЦД будут полностью обновлены в течение двух лет - за это время планируется заменить 100% поездов, все технические возможности для этого есть. Помимо этого, продолжатся работы по совершенствованию новых составов "Иволга".

Первые поезда по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" начали ходить 21 ноября. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Поезд на МЦД
Поезд на МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.