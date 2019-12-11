"Бьем рекорды": Собянин рассказал о первых результатах работы МЦД

Диаметры соединили разные концы Москвы и области

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые результаты работы "Московских центральных диаметров" (МЦД) за три недели работы.

МЦД связали между собой разные части Москвы и Подмосковья, существенно разгрузив автомобильное и железнодорожное сообщение между областью и столицей. Загрузка поездов сократилась на четверть. Москвичи и гости столицы стали меньше проводить времени в дороге и тратить денег на билет.

"Мы бьем рекорды каждую неделю. На этой неделе, несмотря на то, что отменили бесплатный период, за сутки проехали 560 тысяч пассажиров. Это огромное количество", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Старые составы МЦД будут полностью обновлены в течение двух лет - за это время планируется заменить 100% поездов, все технические возможности для этого есть. Помимо этого, продолжатся работы по совершенствованию новых составов "Иволга".

Первые поезда по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" начали ходить 21 ноября. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

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