Во время пожара на "Адмирале Кузнецове" погиб военный

Продолжаются поиски офицера

Военный контрактной службы Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов". Его тело обнаружила поисковая группа в одном из помещений.

"Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается <…> Он с первых минут возникновения задымления принял решение немедленно спуститься к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия", - сообщили в пресс-службе Северного флота России.

Тем временем, число пострадавших увеличилось до 12 человек, об этом сообщает РИА Новости. Двое из них получили ожоги дыхательных путей, семь человек госпитализированы.

Возгорание на единственном в России тяжелом авианесущем крейсере, который с 2018 года находится в центре судоремонта "Звездочка" в Мурманской области, произошло утром в четверг во время сварочных работ в районе первого энергоотсека.

Как рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации, огонь мог возникнуть в результате попадания искры в трюм с мазутом. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

В настоящий момент огонь локализован, пожарные проливают очаг возгорания. В ликвидации возгорания принимают участие штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Видео: выросло число пострадавших при пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов"

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