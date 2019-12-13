Нижегородца арестовали за истязание соседей конским ржанием

Он стал фигурантом уголовного дела

Житель Нижнего Новгорода, который мешал спать соседям, включая в своей квартире громкую запись лошадиного ржания и топота копыт, отправлен за решётку. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". Злоумышленник арестован на два месяца за то, что начиная с пяти утра, таким образом издевался над людьми, передает "ТВ Центр".

Мужчина включал огромные динамики на полную мощность. Объяснял это тем, что ему самому мешают спать соседи сверху, которые слишком громко топают. Жильцы неоднократно жаловались в различные инстанции, вызывали полицию, но всё заканчивалось оформлением штрафа. И вот, спустя два года, управа на любителя лошадиного ржания нашлась и теперь в доме долгожданная тишина - на два месяца точно.

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