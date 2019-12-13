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Нижегородца арестовали за истязание соседей конским ржанием

15:04
  • пятница
  • 13 декабря 2019

Он стал фигурантом уголовного дела

Житель Нижнего Новгорода, который мешал спать соседям, включая в своей квартире громкую запись лошадиного ржания и топота копыт, отправлен за решётку. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Истязание". Злоумышленник арестован на два месяца за то, что начиная с пяти утра, таким образом издевался над людьми, передает "ТВ Центр".
Нижегородец второй год сводит с ума соседей конским ржанием

Мужчина включал огромные динамики на полную мощность. Объяснял это тем, что ему самому мешают спать соседи сверху, которые слишком громко топают. Жильцы неоднократно жаловались в различные инстанции, вызывали полицию, но всё заканчивалось оформлением штрафа. И вот, спустя два года, управа на любителя лошадиного ржания нашлась и теперь в доме долгожданная тишина - на два месяца точно.

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