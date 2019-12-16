Кража 5 млн рублей у москвича попала на видео

Один из грабителей задержан

Пять миллионов рублей похитили у москвича недалеко от аэропорта "Домодедово". Одного грабителя удалось задержать.

Помогли камеры видеонаблюдения. Видно, как двое злоумышленников выхватывают у прохожего сумку с деньгами и пытаются убежать. Мужчина грабителей догоняет, но после завязавшейся потасовки они все равно скрываются.

Одного из нападавших задержали в подмосковном Реутове, им оказался 27-летний тренер по фитнесу из Волгоградской области, сообщает "ТВ Центр". Грабителю грозит до семи лет лишения свободы. Личность соучастника устанавливает следствие.

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