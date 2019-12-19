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"Типун вам на язык": Путин ответил на вопрос о ядерной войне

15:43
  • четверг
  • 19 декабря 2019

Президент отметил, что Вашингтон договаривается с Токио о размещении ракет средней и меньшей дальности

Система предупреждения о ракетном нападении, которая создается в Китае при помощи России, исключительно оборонительная. Об этом рассказал Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос японского журналиста.

Корреспондент спросил про угрозу ядерной войны. "Типун вам на язык", — сказал Путин.

Японский журналист поинтересовался, что будет, если СНВ-3 не продлят. Президент заявил, что у Москвы нет гарантий, что американское оружие не появится на Курилах.

"Россия может и ищет методы решения японским руководством. Пока такого решения нет, но самое главное — то, что обе стороны хотят найти это решение", - добавил российский лидер.

Ранее эксперты назвали причину начала ядерной войны. Речь, в частности, идет об ошибке или кибердиверсии.

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