"Ластоногие рэкетиры": тюлени держат в страхе жителей Камчатки

Животные воруют рыбу и пугают людей

Осторожно, морские львы! На Камчатке сивучи атакуют пирс промыслового предприятия. Они воруют рыбу и пугают людей. Сотрудники с опаской ходят мимо хищников, расположившихся на берегу.

Вальяжно и неторопливо сивучи вышагивают по набережной. С недавних пор они здесь частые гости. Подолгу сидят на берегу, гордо осматривают свои владения. Явно чувствуют себя если не царями зверей, то царями бухты точно. Недаром ведь зовутся морскими львами.

Длина тела сивуча может превышать три метра, а вес доходить до тонны. Грузные ластоногие облюбовали местечко у рыболовецкого колхоза. Всего в 100 метрах - посёлок. Но соседство с людьми животных не смущает. Вопрос, кто в доме хозяин, для них не стоит. Великаны беззастенчиво воруют рыбу. О наглости морских львов уже ходят легенды. В поисках лакомства они не стесняются залезать в контейнеры и атаковать грузовики. Местные жители шутят, что на пирсе орудуют ластоногие рэкетиры, которые к тому же рычат на людей и пугают прохожих.

"Обязательно техника безопасности должна быть. Это дикие животные. Поэтому нужно обязательно обходить стороной. Можно смотреть поодаль", - предупредила и.о. начальника производственной лаборатории колхоза им. Ленина Виктория Иванова.

Сотрудники рыболовецкого предприятия разработали собственный свод правил. Ближе семи метров лучше не подходить, при необходимости прогонять обнаглевших животных с помощью техники. Правда, некоторые сивучи очень упрямы и оборону держат до последнего.

Подробнее расскажет - Кристина Мамиконян.

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