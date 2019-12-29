Панды в московском зоопарке научились рисовать

Они уже умеют держать кисть и делают наброски

Большие панды в Московском зоопарке вышли на новый уровень обучения. Теперь эти животные осваивают рисование. Об этом рассказали служители столичного питомника, где живут панды Жуи и Диндин.

Кадры, снятые в зоопарке, наглядно демонстрируют успехи в обучении. Панда уже умеет держать кисть и делает некоторые художественные наброски на холсте. Зоологи, конечно, поощряют продвижение в учебном процессе небольшими лакомствами. Но и сами панды проявляют интерес к рисованию, сообщает "ТВ Центр".

Это очень умные и любознательные животные, которым требуется большая физическая и интеллектуальная нагрузка. Они постоянно получают игрушки и разные предметы для изучения. Обучение рисованию, конечно, сложное дело и для людей. Но для панд московского зоопарка в учебной программе заложен годовой курс изобразительных искусств.

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