ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Панды в московском зоопарке научились рисовать

17:47
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Они уже умеют держать кисть и делают наброски

Большие панды в Московском зоопарке вышли на новый уровень обучения. Теперь эти животные осваивают рисование. Об этом рассказали служители столичного питомника, где живут панды Жуи и Диндин.
Китайские панды устроили переполох в Московском зоопарке

Кадры, снятые в зоопарке, наглядно демонстрируют успехи в обучении. Панда уже умеет держать кисть и делает некоторые художественные наброски на холсте. Зоологи, конечно, поощряют продвижение в учебном процессе небольшими лакомствами. Но и сами панды проявляют интерес к рисованию, сообщает "ТВ Центр".

Это очень умные и любознательные животные, которым требуется большая физическая и интеллектуальная нагрузка. Они постоянно получают игрушки и разные предметы для изучения. Обучение рисованию, конечно, сложное дело и для людей. Но для панд московского зоопарка в учебной программе заложен годовой курс изобразительных искусств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Панда рисует
Панда рисует
Нарисованная пандой картина
Нарисованная пандой картина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.