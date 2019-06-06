Китайские панды устроили переполох в Московском зоопарке

Люди специально приезжали рано утром, чтобы посмотреть на новых обитателей

Любой желающий может увидеть в Московском зоопарке панд, которые приехали в российскую столицу из Китая. Самка по кличке Диндин и самец Жуи целый месяц провели на карантине.

Московский зоопарк и так-то открывается в семь тридцать, а у касс уже выстроилась очередь из желающих первыми увидеть недавних, но ставших весьма знаменитыми новосёлов, Жуи и Диндин.

— Еще с китайских сайтов об этом узнали, мы вообще следим за всеми пандами в мире, во всех зоопарках.

— К ним, к ним. Мы давно уже следили, ждали пока карантин пройдет, и вот с утра пораньше перед работой.

— По телевизору показали, мы пришли, пораньше, с Дубны приехали.

И самые милейшие существа на планете, медведи-кошки или бамбуковые медведи не заставили себя ждать - показались в открытом вольере. Совершили утренний моцион, не обращая внимания на зрителей. К полудню у панд уже вообще аншлаг! Публика, особенно китайская, переживает, хорошо ли панды устроились на новом месте.

Самыми первыми, впрочем, визит пандам еще накануне вечером и в плотном окружении детей нанесли российский президент и китайский лидер, и мэр Москвы.

"Я думаю, поток туристов увеличится раза в два. Хотя Московский зоопарк — №1 в Европе по посещениям, номер один", - говорит Сергей Собянин.

Диндин и Жуи в Москве уже месяц. Полет из Поднебесной перенесли неплохо. Условия для жизни у них в Москве отличные — отдельный павильон с открытыми и закрытыми вольерами, есть где гулять, лазать по деревьям, а при необходимости можно спрятаться и в берлогу. Жуи - три года, Диндин - два. Они практически еще дети. Взрослыми панды считаются лет с пяти. А продолжать род могут не раньше шести-семи. О существовании друг друга панды пока и не подозревают. У каждого - своя закрытая территория. Познакомят их только через несколько лет. И не факт еще, что пара сложится. По характеру уже сейчас ясно - они совсем разные. Жуи - общительный, и очень любопытный, оказавшись в вольере в первый день, он долго и настойчиво исследовал всю территорию. Диндин - красотка и настоящая девочка, немножко капризная, слегка, говорят, даже вредная. Любит поваляться, понежиться. Считается - главное лакомство панд - это бамбук! Его доставляют самолетами с далекой родины, и сотрудникам зоопарка пришлось учиться правильно его подавать.

"Не просто нужно подать бамбук, а его нужно сначала разбить, чтобы он на маленькие щепотки разбился, только потом его подавать. Показывали как правильно хранить этот бамбук, в каком состоянии должен быть, какая влажность", - рассказывает директор зоопарка Светлана Акулова.

В России, впрочем, панды уже с удовольствием расширяют рацион. И видно как очень сложно сделать выбор: в одной лапе - морковка, в другой - бамбук. Поскольку Диндин и Жуи останутся в Москве на пятнадцать лет, китайская сторона абсолютно не возражает, если у панд появятся и русские имена. Выбирать их уже предлагают - объявив всероссийское голосование.

Юлия Богоманшина, Илья Данильцев, Павел Винокуров, Александр Марченко, "ТВ Центр".