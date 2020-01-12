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После разговора Путина с Эрдоганом в Ливии вступило в силу перемирие

10:26
  • воскресенье
  • 12 января 2020

В страну приходит мир

Президенты России и Турции подтвердили стремление оказывать содействие продвижению политического урегулирования в Ливии. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле.
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Во время телефонного разговора лидеры подчеркнули готовность способствовать проведению запланированной в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию, сообщает "ТВ Центр".

И как стало известно, с полуночи 12 января вступило в силу соглашение о прекращении боевых действий на западе Ливии. Оно было принято в рамках совместного предложения Москвы и Анкары. Командующий ливийской национальной армии Халифа Хавтар заявил, что приветствует эту инициативу.

В свою очередь, глава признанного международным сообществом правительства национального единства Ливии Фаиз Саррадж отметил, что готов соблюдать перемирие при условии, что Хавтар откажется от наступления на Триполи.

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