Конституция, питание, маткапитал: о чем Путин говорил в Усмани

Президент встретился с местными общественниками

Важнейшие вопросы, которые волнуют миллионы россиян, стали темой большого разговора Владимира Путина с представителями общественности из разных регионов. Встреча прошла в городе Усмань Липецкой области. Место было выбрано не случайно. Именно малые города являются своего рода индикаторами изменений в социальном самочувствии населения страны.

"Ваше послание точно про нас!" - такими словами встречают жители небольшого города Усмань в Липецкой области. Население около 20 тысяч человек. До недавнего времени ветхие здания школы и поликлиники. Новые построили благодаря нацпроектам всего за 5 месяцев. В амбулатории теперь электронная очередь, а по программам "Целевого набора в медицинские вузы" и "Земский доктор" здесь ждут новых специалистов.

Таких городов, как Усмань, в России много. Президенту важно услышать мнение жителей. Разговор с общественниками своего рода — "народный совет", констатировал Путин. Как поняли его инициативы, направленные на улучшение демографической ситуации в стране.

"Это - большие расходы бюджета. Они примерно потянут на 0,5-0,8 ВВП страны. Это - большие деньги, свыше триллиона дополнительных расходов. Принимая такие масштабные меры соцподдержки, мы должны обязательно сохранить макроэкономическую стабильность и быть уверенными в том, что у нас финансы страны будут находиться в состоянии абсолютного здоровья, - заявил Владимир Путин.

Материнский капитал за первого ребенка, пособие на детей до 7 лет и другие меры поддержки. Предложения президента еще нужно законодательно оформить. Однако действовать правила будут "задним числом" уже с 1 января этого года.

"Время нельзя бесконечно растягивать. Оно не должно быть резиновым. Начисления пойдут с 1 января этого года. Я думаю, что к июлю мы должны всю нормативную базу выработать. Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря придти с соответствующими документами и заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год. Начиная с января этого года", - рассказал Владимир Путин.

В зале — представители социальных организаций и многодетные родители. Ключевой вопрос, конечно, — государственная поддержка. Помимо федеральных программ существуют и региональные. Например, выплата при рождении третьего ребенка. Меры необходимо сохранить. Ведь они действительно эффективны.

Но вот как быть с маткапиталом при рождении первенца. При существующей выплате за 2-го ребенка средства можно использовать только после того как ему исполнится 3 года.

"Разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, это не значит, что нужно ждать, пока 3 года исполнится второму ребенку. Ясно, что отсчет должен идти от рождения первого ребенка", - объяснил глава государства.

Суммы выплат и пособий государство должно ежегодно индексировать. Точно так же, как и привязку минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. Норму, считает, Путин важно закрепить в Конституции. Это - одна из предложенных президентом поправок.

"Если мы это сделаем, если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку. Тогда никто уже не сможет в будущем, ссылаясь на текущие проблемы с бюджетом и ссылаясь на то, что у нас есть другие какие-то важные приоритеты, не исполнять эту норму. Вот тогда это будет очень жестко. Как и необходимость индексации пенсий. В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексировать ежегодно, но жизнь сложна и многообразна и диктует нам свои условия подчас: не хватает денег. Важнее на то, второе, пятое, десятое. Но если в Конституции написано, что индексация обязательна, то никуда уже нельзя будет деться", - уверен Владимир Путин.

Еще одна предлагаемая Владимиром Путиным поправка - усиление роли Государственной Думы и Совета Федерации в политической системе. При этом в России с ее размерами должна оставаться сильная президентская власть, уверен глава государства. Парламентская система в некоторых странах Европы формировалась сотни лет.

"А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский - есть ЛДПР. Нет Жириновского…. Сама идея либеральная хорошая, но сможет ли партия функционировать? Трудно сказать. Нам лучше не экспериментировать. Есть еще одно соображение: парламентская форма правления, которая применяется широко в Европе, она дает сбой сегодня. В некоторых странах не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Это же катастрофа. Это невозможно. Колоссальный ущерб государству", -предупредил Путин.

О кризисе парламентской системы уже открыто говорят и на Западе. Отмечая, например, низкую эффективность работы коалиционных правительств. Впрочем, на Западе теперь вообще специфическое восприятие не только настоящего, но и прошлого. Защитить историю нам помогут факты, объясняет президент. Вскоре откроется специальный центр с документами и хроникой из архивов, с которыми смогут ознакомиться все желающие.

"Нельзя, чтобы у нас в общественном сознании, особенно у молодых людей, складывалось впечатление, что можно рассчитывать на хорошее будущее, не зная своего прошлого. Это - заблуждение. Такого нигде никогда не было. Не зная этого, не знаешь куда идти. У людей пропадает самоидентификация", - полагает глава государства.

Отвечая на вопрос о создании учебников по основам безопасности жизнедеятельности для школьников, президент вспоминает и об организаторах так называемых "групп смерти" в соцсетях.

"Что за уроды? Откуда они берутся? Людей молодых втаскивают в суицид. Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил - даже не мог себе представить, что такие люди существуют. Мразь такая. Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как только понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается", - не сдержался президент.

Предметный и детальный разговор длится почти два часа. Бесплатное питание для младших школьников, например, должно быть здоровым, а структура потребительской корзины пересмотрена. Президентские поручения тут же записывает вице-премьер Татьяна Голикова.

Все это время, у здания где проходила встреча, ждали люди. Новость о том, что в Усмань приехал президент, распространилась с быстротой молнии. Этого общения в президентском графике не было, но вот так пройти мимо не в правилах Владимира Путина.

- Требуйте от чиновников, чтобы работали.

- Так и будем делать, не сомневайтесь!

Матвей Шестаков, ТВ Центр.

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