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Опубликовано видео запуска американской баллистической ракеты

22:41
  • четверг
  • 06 февраля 2020

Ракету запустили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии

Военно-воздушные силы США показали видео испытаний американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. ТВЦ.RU публикует это видео.

Ракету запустили в среду, 5 февраля, с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Испытания прошли ровно за год до окончания СНВ-3.

В настоящее время между США и Россией остался единственный договор об ограничении вооружений - СНВ-3. В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Видео: Россия запустила баллистическую ракету по цели в Казахстане

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