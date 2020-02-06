Опубликовано видео запуска американской баллистической ракеты

Ракету запустили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии

Военно-воздушные силы США показали видео испытаний американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. ТВЦ.RU публикует это видео.

Ракету запустили в среду, 5 февраля, с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Испытания прошли ровно за год до окончания СНВ-3.

В настоящее время между США и Россией остался единственный договор об ограничении вооружений - СНВ-3. В прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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