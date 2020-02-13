В российских магазинах не нашли хорошего фарша

Кишечная палочка, микробы, антибиотики, консерванты

Специалисты экспертного центра союза потребителей "Росконтроль" проверили качество фарша "Домашний" из свинины и говядины, который продается в российских магазинах. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для исследования были отобраны семь образцов: "Ашан", "Перекресток", "Карусель", "Азбука вкуса", Selgros, "О'кей" и "Мясновъ". Результаты оказались неутешительными: "Росконтроль" не смог порекомендовать ни один из перечисленных фаршей к покупке.

Фарши "Азбука вкуса", "О'кей", "Мясновъ" и "Карусель" попали в черный список. В них специалисты обнаружили листерии, остаточные количества антибиотиков и антимикробных химиотерапевтических веществ, бактерии группы кишечной палочки, консерванты. В марках "Мясновъ" и "Карусель" выявлен посторонний запах, который не свойственен свежему продукту.

Немного лучше ситуация с продуктами "Ашан", "Перекресток" и Selgros, они попали в список товаров с замечаниями, но и этот фарш изготовлен с серьезными нарушениями.

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