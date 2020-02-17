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В Москве простились с легендарным разведчиком Алексеем Ботяном

13:59
  • понедельник
  • 17 февраля 2020

Он скончался 13 февраля в возрасте 103 лет.

В понедельник в Москве простились с Алексеем Ботяном. Легенда советской разведки, герой России скончался в четверг на 104-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище, передает "ТВ Центр".

Разведчику удавались сложнейшие спецоперации, многие из которых до сих пор под грифом "секретно". В битву с фашизмом Ботян вступил в сентябре 1939-го, сначала в составе польской армии. Затем прошел советскую разведшколу.

Главным достижением он считал спасение Кракова, который в 45-ом году  фашисты хотели превратить в руины. Разведчик узнал о планах врага и предотвратил катастрофу.

Этот эпизод лег в основу произведения Юлиана Семенова "Майор Вихрь". В 2007-м году полковнику в отставке было присвоено звание Героя России.

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