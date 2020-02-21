"Мы точно стали еще счастливее": Джиган забрал из роддома жену с сыном

Видео выписки счастливые родители опубликовали в соцсети

Оксана Самойлова родила Джигану сына 18 февраля. Модель перенесла кесарево сечение, но быстро поправилась и уже через 12 часов после родов ходила по палате.

А 21 февраля Джиган забрал любимую и долгожданного сына из роддома домой. "Урааа. Мы выписались и уже дома. Я пока понятия не имею, как налаживать быт в этой новой жизни, но мы точно стали еще счастливее-это главное, а с остальным по ходу разберемся", - написала в Instaagram Оксана.

Самойлова чувствует себя хорошо и даже шутит о четвертых родах. "Я уже считай олимпийский призер по этой теме и по кесареву, и наконец-то у меня на выписке эти заветные голубые шарики", - поделилась модель.

Оксана показала на видео, как проходила выписка. Модель из палаты до машины везли на коляске и не разрешали вставать. "Позавчера была операция, вчера один день и сегодня у нас уже готовы документы. Никаких мучений неделю в больнице! Мы уже едем домой!" — поделилась молодая мама радостью.

В свою очередь Джин разместил в соцсети трогательный кадр всей семьи. На фото родители и их четверо детей выглядят очень счастливыми. "Мой сын David! Добро пожаловать в этот прекрасный мир”, - подписал снимок рэреп.

Напомним, сын Джигана появился на свет в частной клинике в Майями. Для Оксаны это были четвертые роды и четвертое кесарево сечение. Долгожданного мальчика назвали Давидом. В семье рэпера и модели подрастают три дочери: восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и двухлетняя Майя.

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